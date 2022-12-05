​Іспанська поліція вилучила на пошті ще три конверти з погрозами посольствам України

Це вже 21-й подібний випадок у 12 країнах.

Іспанська поліція вилучила в поштовому відділені три конверти, адресованих посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.

Про це повідомив у фейсбуці спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Поліція вилучила три конверти із, як вважається, очима тварин, які були адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він.

Ніколенко зазначив, що загалом це вже 21-й випадок погроз українським посольствам та консульствам в 12 країнах.

"Як вже зазначав голова МЗС Дмитро Кулеба, українських дипломатів не залякати і не зламати. Ми будемо і надалі ефективно працювати на захист України від ворога та нашу перемогу", - додав спікер.

Нагадаємо, 30 листопада до посольства України в Мадриді на імʼя амбасдора надійшов пакунок. При відкритті комендантом він вибухнув. Чоловік отримав легкі поранення.

Після цього іспанські правоохоронці повідомили, що листи з піротехнічним матеріалом також отримали премʼєр-міністр Іспанії, посольство України в Мадриді, збройна компанія, продукцію якої постачали українцям, міністерство оборони, база ВПС і посольство США.

2 грудня низка українських посольств і консульств отримали просякнуті кровʼю пакунки. МЗС України вважає це добре спланованою кампанією терору та залякування посольств і консульств України.