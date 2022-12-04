​Латвія виділить €2,4 млн на оплату медичних послуг українцям-біженцям

Кошти мають покрити витрати, здійснені з 1 червня по 30 вересня цього року.

Уряд Латвії виділить €2,4 млн на оплату витрат, пов'язаних з наданням медичних послуг українським біженцям, повідомляє Delfi.

Відповідне рішення мають ухвалити 6 грудня.

2,4 млн євро із резервних фондів тримає латвійське Міністерство охорони здоров'я. З цієї суми 2,25 млн скерують Національній службі охорони здоров'я, аби покрити витрати, здійснені з 1 червня по 30 вересня цього року.

Ще понад 155 млн євро отримає Служба екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, раніше у Латвії презентували платформу для збору коштів для ЗСУ.

Увечері 26 листопада поблизу латвійського Айнажа трапилася ДТП з автобусом, який виконував замовлення сил оборони Естонії і перевозив українських військових. Водій авто загинув, а один естонський військовослужбовець отримав поранення. Усім українським військовим надається необхідна медична допомога.