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Оксфордський словник назвав словом року вислів "режим гобліна"

На другому місці слово "метавсесвіт", на третьому - хештег #IStandWith ("Я підтримую").

Оксфордський словник назвав словом року вислів "режим гобліна"
Фото: proza.ru

Оксфордський словник англійської мови обрав головним словом 2022 року сленговий вислів "goblin mode" ("режим гобліна").

Про це повідомляється на сайті словника.

Вислів "режим гобліна" описує тип поведінки, в основі якого лежить потурання своїм бажанням, лінощам, неохайності чи жадібності. Як правило, це поєднується з відкиданням соціальних норм або очікувань.

Цей вислів вперше зʼявився у Twitter у 2009 році, але став вірусним у лютому 2022 року, після того, як у багатьох країнах послабили коронавірусні обмеження і люди стали частіше виходити з дому.

На другому місці - слово "метавсесвіт", яке словник трактує як "гіпотетичне середовище віртуальної реальності, в якому користувачі взаємодіють з аватарами одне одного".

Третє за популярністю місце посів хештег #IStandWith ("Я підтримую").

Нагадаємо, торік Оксфордський словник англійської мови назвав головним словом року Vax (вакцина або вакцинація).

У 2020 році Оксфордський словник не зміг обрати одне слово року і опублікували розширену доповідь про слова, що набули поширення в різних країнах.

Для Канади, Великобританії та Австралії це слово lockdown ("локдаун"), для США – shelter-in-place ("укриття на місці", "укриття"), для Сингапуру і Великобританії – circuit breaker ("автоматичний вимикач"), для Малайзії – MCO – movement control order ("порядок керування рухом"), для Філіппін – ECQ – enhanced community quarantine ("посилений соціальний карантин").

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