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Протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, - Пентагон

В понеділок, 5 грудня, Росія завдала чергових ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки, - Пентагон
Фото: defense.gov

Міністри оборони США Ллойд Остін та України Олексій Резніков провели розмову, присвячену “жорстоким повітряним атакам Росії на цивільну інфраструктуру України”.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

“Держсекретар Остін підтвердив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США у сфері безпеки”, - йдеться у повідомленні. 

У Пентагоні нагадали, що зобов’язуються надати Україні додаткові боєприпаси для наданих США зенітно-ракетних систем NASAMS. 

Також США обіцяють допомагати Україні із протидією безпілотним літальним системам росіян.

Нагадаємо, Пентагон хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів NASAMS.

Раніше Міністерство оборони США уклало з “Raytheon” контракт на 1,2 мільярда доларів на виробництво шести з восьми систем NASAMS, обіцяних адміністрацією Джо Байдена Україні.

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