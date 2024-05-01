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Ворог атакував Одесу балістичними ракетами, влучив у "Нову пошту", є поранені, - Кіпер (оновлено)

На місці влучання потужна пожежа. 

Ворог атакував Одесу балістичними ракетами, влучив у "Нову пошту", є поранені, - Кіпер (оновлено)
Ворог атакував Одесу балістичними ракетами, є поранені (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих”, - написав Кіпер. 

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Він додав, що на місці влучання розпочалась потужна пожежа.

Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.

“Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами”, - йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 “Нової пошти” в Одесі.

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