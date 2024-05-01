В ніч на 2 травня росіяни вкотре атакували Одесу балістичними ракетами.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Наразі відомо про щонайменше 13 постраждалих”, - написав Кіпер.

Він додав, що на місці влучання розпочалась потужна пожежа.

Згодом пресслужба “Нової Пошти” повідомила, що російська ракета поцілила в сортувальне депо та відділення компанії.

“Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра звʼяжемося з усіма отримувачами”, - йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 “Нової пошти” в Одесі.