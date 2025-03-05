Визнали окупацію? МАГАТЕ вперше не погодило з Україною ротацію місії на Запорізькій АЕС

У МАГАТЕ навіть заявили, що «евакуацію» фахівців обговорювали з президентом України та міністром закордонних справ. Натомість в уряді зауважили: навіть якщо подібні бесіди й були, то українська сторона завжди наполягала на неприйнятності ротації через окуповані території і без погодження з Україною.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело ротацію на окупованій ЗАЕС без погодження з Україною. Організація називає свої дії вимушеними, мовляв, так турбуються про життя і здоров'я своїх працівників. Планова ротація місії мала відбутися ще у грудні торік. Однак росіяни кілька разів зривали її, влаштовуючи різні провокації.

Що саме трапилося

МАГАТЕ вперше провело ротацію місії на окуповану Запорізьку АЕС через загарбані Кремлем території України. Тобто відомство не погодило своїх дій з українською стороною.

Першими про це повідомили російські державні пропагандисти, згодом — європейські медіа. Наприкінці лютого брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Юзвяк припускав, що ротацію місії МАГАТЕ можуть провести через територію окупованого Криму.

Фото: bessarabiainform.com

«Сміливий крок Рафаеля Ґроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН», — писав журналіст.

У Міністерстві закордонних справ назвали дії низки співробітників МАГАТЕ порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. Водночас у відомстві зауважили, що інцидент трапився внаслідок російських провокацій.

«Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту», — заявили в МЗС України.

В українському уряді підкреслили, що неодноразово пропонували безпечний і законний маршрут для ротації фахівців МАГАТЕ через контрольовану Києвом територію. Водночас у МЗС наголосили, що Україна розцінює дії Міжнародного агентства з атомної енергії не як ротацію, а як гуманітарну «евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства».

Але Україна таки надіслала ноту протесту до МАГАТЕ і застерегла організацію від подібних ситуацій. Питання російського шантажу також винесуть на засідання Ради управителів Міжнародного агентства з атомної енергії.

«Після цієї ротації нічого не змінилося. МАГАТЕ не визнало Запорізьку станцію російською. Просто поведінка організації для мене передбачувана. Оскільки вона продовжує працювати з російськими представниками в керівних органах. І, на жаль, вся інформація, яку надає українська сторона, фактично передається російській розвідці», — переконаний експерт енергетичної галузі Геннадій Рябцев.

Фото: facebook/Геннадий Рябцев Геннадій Рябцев

Росіяни готувалися кілька місяців

З початку року Росія вже зривала ротації місії МАГАТЕ на окуповану Запорізьку атомну станцію, які намагалися провести через територію, що контролює Україна.

Востаннє таке трапилося 12 лютого, повідомили в Міністерстві закордонних справ. Росіяни влаштували цілу публічну виставу, використовуючи тиск, погрози та провокації. Спочатку Кремль довго не погоджував ротацію місії. Зрештою подав сигнал про готовність, але за годину до приїзду місії Кремль відкрив вогонь. Згодом росіяни вийшли з білими прапорами і знову заявили про «готовність до ротації». Таке повторювалося кілька разів.

Подібні російські провокації сталися і 5 лютого, тоді Кремль також зірвав ротації міжнародної місії. А вже наступного дня фахівці МАГАТЕ зафіксували вибухи й кулеметні черги біля Запорізької АЕС.

Фото: Енергоатом

«Влаштовуючи такі провокації, Росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України й направити міжнародних експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території. При цьому Москва шантажує Агентство повним блокуванням роботи місії. Російський тиск на МАГАТЕ неприпустимий, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти стати на захист Агентства від російського шантажу», — казав речник МЗС Георгій Тихий.

Росіяни окупували Запорізьку атомну станцію в березні 2022 року. Її реактори перебувають у стані холодного зупину, тобто АЕС не генерує електроенергії назовні. Росія вже неодноразово влаштовувала провокації довкола станції, навіть атакувала її території. З початку окупації ЗАЕС пережила близько десятка повних блекаутів.

А минулого липня Росія взагалі незаконно зареєструвала на території окупованої ЗАЕС військову частину Росгвардії. Утім і до того на Запорізькій атомній станції перебували і армійці Кремля, і важка військова техніка. Фактично Росія перетворила небезпечний енергетичний об'єкт на військову базу.

«Відсутність у загарбників компетентного, кваліфікованого й ліцензованого персоналу та перетворення ЗАЕС на військову базу робить неможливою безаварійну експлуатацію станції», — зазначали в заяві Енергоатому.

Що кажуть у МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії непогоджену з Києвом ротацію назвало надзвичайною обставиною. Мовляв, так організація прагнула зберегти життя і здоров'я працівників.

У МАГАТЕ переконують, що свої дії з Україною таки координували: обговорювали це з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Фото: Мережа X Рафаель Ґроссі

Та найважливіше, на чому акцентував Рафаель Ґроссі: МАГАТЕ не намагається легітимувати окупацію росіянами ЗАЕС.

«Єдине, що спонукало нас до такої надзвичайної ротації, — це те, що я відповідаю за безпеку свого персоналу. Це виняток, і за ним стоїть лише захист життя фахівців, більше нічого немає», — підкреслив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Посадовець також нагадав, що у грудні торік фахівці МАГАТЕ постраждали від атаки безпілотником. І це трапилося саме під час спроби провести чергову ротацію міжнародної місії на Запорізьку АЕС.

Утім дії МАГАТЕ все ж не схожі на евакуацію фахівців, що застрягли на атомній станції понад звичний термін. Ні в повідомленні організації, ні в заявах українського уряду немає даних, що місія припинила роботу. Тобто попередню групу експертів вивезли, а на окуповану станцію приїхали нові спостерігачі.

Заяви керівництва МАГАТЕ про обговорення ротації з українською владою щонайменше дивують. По-перше, ні президент, ні очільник МЗС факту таких розмов публічно не підтвердили. По-друге, український уряд нищівно розкритикував дії МАГАТЕ, і мова не лише про ноту протесту від Міністерства закордонних справ.

«Україна вчергове підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю відповідно до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України», — йшлося в листі до МАГАТЕ від міністра енергетики Германа Галущенка.

Фото: facebook/Герман Галущенко Герман Галущенко

А в Представництві України при міжнародних організаціях (що базується у Відні) наголосили, що МАГАТЕ припустилося грубої помилки.

«Прогнувшись перед Росією, Ґроссі занурив МАГАТЕ в кризу, продемонструвавши кричущу зневагу до суверенітету України та статуту Організації Об’єднаних Націй. Це безпрецедентний випадок в історії ядерного агентства. Директор Ґроссі капітулював перед шантажем Росії і дав Москві саме те, чого вона домагалася — де-факто незаконне визнання того, що Росія має формальний контроль над Запорізькою атомною електростанцією», — зазначив фахівець з ядерної енергетики «Greenpeace України» Ян Ванде Путте.

У організації впевнені, що Росія намагається добитися від МАГАТЕ дозволу на перезапуск ядерних реакторів окупованої Запорізької АЕС. Про ці плани Кремль заявляв неодноразово. Такими діями Росія може наразити весь світ на ядерну катастрофу. Адже технічний стан реакторів після трьох років окупації невідомий.

«Дії МАГАТЕ могли б бути винятком. Але якби це була справді лише евакуація. Тобто вони вивезли б працівників і закінчили місію. Але цим шляхом через окуповані території заїхали три нових експерти. До речі, про яких ми нічого не знаємо: хто вони взагалі такі? І виникає ще одне питання: а як вони наступну ротацію проведуть, знову через Крим? Україна має припинити цю місію. Подякувати — і все», — переконана співзасновниця Антикризового експертного ядерного центру України Ольга Кошарна.

Яка користь Україні від місій МАГАТЕ

Уперше на окуповану росіянами ЗАЕС фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії приїхали на початку вересня 2022 року. Утім оцінити результативність цієї місії надто складно. Працівники МАГАТЕ не можуть вільно пересуватися станцією і постійно перебувають під контролем армійців Росії. Про це неодноразово заявляли і в українському уряді, і в незалежних міжнародних організаціях.

Рафаель Ґроссі та представники МАГАТЕ на ЗАЕС у 2022 році

“Пан Ґроссі — це лише політичний призначенець, він нічого не розуміє в ядерній безпеці та ядерних технологіях загалом. Не має ні освіти, ні досвіду роботи. У МАГАТЕ дуже багато чого вирішує його перший заступник — росіянин Михайло Чудаков. І загалом в організації працюють більш ніж сто росіян. Там за три роки нічого не змінилося», — розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Окрім окупованої ЗАЕС, експерти МАГАТЕ перебувають і на всіх інших українських атомних станціях, які розташовані на вільній території. З одного боку, це руйнує фактично всю російську пропаганду про українську ядерну енергетику, бо всі процеси відбуваються під світовим наглядом. Але з іншого, Росія досі має колосальний вплив на саме Міжнародне агентство з атомної енергії.

Торік восени український уряд погодив з МАГАТЕ візити моніторингових місій на українські підстанції довкола АЕС. Ці об'єкти вже неодноразово ставали ціллю для російських ракет і дронів. Унаслідок атак навіть зупиняли блоки атомних електростанцій. Тоді МАГАТЕ висловлювало чергову занепокоєність, але не більше.

Міжнародні фахівці таки приїздили на високовольтні підстанції, навіть фіксували пошкодження. Що не вберегло від нових руйнувань.

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