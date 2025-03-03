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Міненерго: ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватись виключно за погодженням Україною

Ротація місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС не може бути проведена без погодження з українською владою.

Міненерго: ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватись виключно за погодженням Україною
Фото: mev.gov.ua

У Міненергетики відреагували наа ротацію експертів місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через тимчасово окуповані території РФ. У відомстві наголошують — це повинно відбуватись відповідно до міжнародного права і виключно за погодженням Україною. Про це йдеться в офіційному листі міністра енергетики України Германа Галущенко до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. У листі наголошується, що росія свідомо створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику ЗАЕС понад 80 днів під безпрецедентним фізіологічним тиском у зоні високих військових ризиків. "Україна вчергове підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю у відповідності до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України", – ідеться у листі. Галущенко додає, що внаслідок неузгодженої  ротації Україна не володіє достовірною інформацією про те, хто наразі присутній на ЗАЕС від МАГАТЕ, і ця ситуація є абсолютно неприйнятною. Глава Міненергетики закликав керівництво Агентства негайно вжити заходів для виправлення цієї ситуації та забезпечити відповідність майбутньої діяльності МАГАТЕ міжнародному праву, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН та фундаментальним принципам мандата Агентства.

  • Напередодні стало відомо, що МАГАТЕ вперше провело ротацію на тимчасово окупованій Запорізькії АЕС без погодження з українською стороною. 
  • У МЗС України засудили дії співробітників МАГАТЕ, які порушили суверенітет та територіальну цілісність України. 
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