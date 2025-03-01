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Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро

Наразі аанонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро. 

Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро
Фото: КМДА

Італія вносить до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. Відповідну угоду підписали напередодні.

Про це повідомили в Міненергетики України.

Угоду про внесок Італії до Фонду підтримки енергетики у розмірі 13 мільйонів євро підписав італійський посол у Києві Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики Романа Андарака.

"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках",  – зазначив Андарак.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства. 

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

Про те як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям читайте у матеріалі LB.ua.

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