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Китай пообіцяв відповісти "усім можливим" на підвищення імпортних мит з боку США

4 березня для Піднебесної торговельний тариф зросте ще на 10%. 

Китай пообіцяв відповісти "усім можливим" на підвищення імпортних мит з боку США
Фото: EPA/UPG

Офіційний Пекін попередив, що відповість "будь-якими доступними заходами" на торговельні погрози з боку Сполучених Штатів, які 4 березня піднімуть мито на китайські товари на 10% - вдруге з моменту повернення Дональда Трампа в Овальний кабінет. 

Як пише Bloomberg, в уряді Китаю пообіцяли "захищати права та інтереси країни", якщо "у Вашингтоні наполягають, щоб усе було за їхнім планом". 

За інформацією джерел, новий етап торговельної війни став для чиновників у Піднебесній несподіванкою, адже Білий дім не попередив про це заздалегідь. Особливо дошкульною стала дата: за день до того, як у Пекіні запланований Національний конгрес під головування Сі Цзінпіня, на якому партійні чиновники оприлюднять економічні проєкти на 2025 рік. 

Акція китайських компаній вже встигли продемонструвати найбільше падіння із жовтня 2024 року. Влада Китаю закликала бізнес "залишатися стриманими" і розширювати внутрішній попит. 

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