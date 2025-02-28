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Сенатор Грем: Зеленський має вибачитися

Сенатор Ліндсі Грем також заявив, що Зеленському доведеться кардинально змінитися або піти.

Сенатор Грем: Зеленський має вибачитися
Фото: EPA/UPG

Президент України Зеленський повинен використати своє заплановане інтерв’ю на Fox News, щоб вибачитися та сказати, що він «дуже облажався». 

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, повідомляє The New York Times.

Грем був серед кількох сенаторів, які зустрічалися із Володимиром Зеленським перед зустріччю з президентом США. Він відомий як близький соратник Дональда Трампа, а також прихильник підтримки України. Ліндсі Грем також є одним з ініціаторів появи угоди про надра. «Я сказав йому сьогодні вранці, не ловіть наживку, не дозволяйте ЗМІ чи будь-кому іншому втягнути вас у суперечку з президентом Трампом», — сказав він, додавши, що «Зеленському доведеться кардинально змінитися або піти».

Як зазначив головний кореспондент The New York Times у Білому домі Пітер Бейкер, сенатора Грема відправили поговорити з журналістами в Білому домі, тому його коментарі можна прийняти як послання Трампа.

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом

Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру».

Президент Франції назвав Росію «агресором», а Україну «атакованою».

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