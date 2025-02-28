Україна і США не підписали угоду про надра

Україна і США не підписали анонсовану угоду про корисні копалини, передає Sky News.
Володимир Зеленський залишив Білий дім після словесної перепалки з Дональдом Трампом і його віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті.
Очікувалося, що ввечері 28 лютого лідери обох держав підпишуть документ і проведуть пресконференцію, але її скасували.
Представник Білого дому заявив, Україна має вирішити, чи можна перенести зустріч, доки Зеленський перебуває в Штатах. Також американська сторона не виключає, що документ підпишуть, але як тільки до цього буде готовий Київ.
Журналісти були готові після перемовин лідерів України і США в Овальному кабінеті перейти в інше приміщення, де президенти мали підписувати угоду. Там були підготовлені столи і ручки. Але все скасували в останній момент.
- Зустріч лідерів обох держав в Овальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь.Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
- Згодом Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що український президент не готовий до миру».