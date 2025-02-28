​З пресконференції Трампа і Зеленського вивели російського пропагандиста з ТАСС

Журналіста ТАСС не було у затвердженому списку ЗМІ.

На пресконференцію Трампа і Зеленського у Овальному кабінеті потрапив кореспондент російського ТАСС.

Про це повідомив журналіст видання The independent Ендрю Файнберг.

Згодом він повідомив з посиланням на Білий дім, що ТАСС не було в затвердженому списку ЗМІ для сьогоднішньої пресконференції.

“Як тільки співробітники прес-служби дізналися, що він знаходиться в Овальному кабінеті, його вивели в супроводі прессекретаря”, - йдеться у повідомленні.