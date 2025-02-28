Завдяки застосунку завжди можна бути в курсі – чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії, чи застосовуються зараз погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

Національна енергетична компанія «Укренерго» запустила новий мобільний застосунок, який показує ситуацію з електропостачанням у будь-якій з областей України в режимі реального часу.

Як зазначає пресслужба компанії, розробка цього сервісу стала можливою завдяки фінансовій підтримці уряду Данії. Наші партнери допомогли створити та впровадити зручний інструмент, завдяки якому кожен українець зможе завжди бути в курсі – чи є потреба в ощадливому споживанні електроенергії, чи застосовуються зараз погодинні або аварійні відключення в обраному регіоні.

«Українська енергетична інфраструктура постійно зазнає атак з боку росії, що призводить до значного навантаження на енергосистему та залишає українців без електроенергії. Ми повинні допомогти стабілізувати енергетичну систему будь-яким можливим способом, і одним з наших нових інструментів став застосунок для оповіщення, розроблений українською та данською владою. Він надасть можливість громадянам України, коли це необхідно, зменшити споживання та скоротити тривалість відключень електроенергії», – зазначив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор.

Наразі мобільний застосунок «Укренерго» вже доступний у Play Market та на інших цифрових платформах. В майбутньому його функціонал буде розширений. Скачати новий застосунок можна за посиланнями: Android, іOS.