Синєгубов: ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини

Ввечері 27 лютого росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків”, - написав він.

Начальник ОВА закликав не розповсюджувати деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали.

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували до медичної установи.