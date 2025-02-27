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Синєгубов: ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини

Внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний.

Синєгубов: ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Ввечері 27 лютого росіяни завдали масованого удару по енергосистемі Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків”, - написав він. 

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Начальник ОВА закликав не розповсюджувати деталі про місця влучань, а також будь-які фото/відеоматеріали.

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого удару по Балаклії постраждав 42-річний цивільний чоловік. Його шпиталізували до медичної установи.

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