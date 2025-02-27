Депутатка Ради розповіла, що її колеги вивозили за кордон десятки військовозобов’язаних як своїх «водіїв»

Бобровська назвала логічними зміни, запропоновані Мінкультом, у правилах виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану.

Деякі народні депутати допомагали військовозобов’язаним покидати Україну, оформляючи їх як своїх «водіїв».

Про це повідомила членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська, передає «Уніан».

Коментуючи рішення Мінкульту змінити правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану, Бобровська розповіла про випадки, які стосувалися не лише сфери культури.

«У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей», - розповіла нардеп.

Бобровська додала, що потім чоловіки мобілізаційного віку в Україну не поверталися.

Депутатка назвала логічними зміни, які ініціює Міністерство культури та стратегічних комунікацій – вони мають запобігти незаконному виїзду за кордон військовозобов’язаних, оскільки покинути державу стане складніше.

«Якщо кількість тих, хто виїжджає і не повертається, перевищує 30-40%, то тоді це логічне рішення. Бо інакше це корупційна складова, яка грає на руку ухилянтам», - наголосила Бобровська.