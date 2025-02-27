Депутатка Ради розповіла, що її колеги вивозили за кордон десятки військовозобов’язаних як своїх «водіїв»

Деякі народні депутати допомагали військовозобов’язаним покидати Україну, оформляючи їх як своїх «водіїв».
Про це повідомила членкиня Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Соломія Бобровська, передає «Уніан».
Коментуючи рішення Мінкульту змінити правила виїзду митців та медійників за кордон під час воєнного стану, Бобровська розповіла про випадки, які стосувалися не лише сфери культури.
«У депутатів це була історія водіїв. Я вперше дізналася, що ми можемо мати водіїв, які можуть їхати з нами за кордон. Класно, я буду тепер знати. Як виявилося, мої колеги вивозили десятками тих людей», - розповіла нардеп.
Бобровська додала, що потім чоловіки мобілізаційного віку в Україну не поверталися.
Депутатка назвала логічними зміни, які ініціює Міністерство культури та стратегічних комунікацій – вони мають запобігти незаконному виїзду за кордон військовозобов’язаних, оскільки покинути державу стане складніше.
«Якщо кількість тих, хто виїжджає і не повертається, перевищує 30-40%, то тоді це логічне рішення. Бо інакше це корупційна складова, яка грає на руку ухилянтам», - наголосила Бобровська.
- Від 3 березня Міністерство культури і стратегічних комунікацій призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду військовозобов’язаних митців і медійників за кордон.
- Наразі міністерство розробило проект змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про правила перетинання державного кордону громадянами України» від 27 січня 1995 року № 57, який перебуває на етапі міжвідомчого погодження.
- Запропонований проєкт врегульовує питання вичерпних вимог для прийняття рішення Міністерством щодо надання листа сприяння чоловікам призовного віку, які працюють в сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану.