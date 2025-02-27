Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку росіяни 35 разів атакували українські позиції

На Харківському напрямку українські оборонці відбили два ворожі штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

Станом на 16.00 27 лютого загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту сягнула 88.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Під російськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Братениця, Старикове, Стара Гута, Уланове, Славгород Сумської області; Карповичі, Архипівка, Заріччя Чернігівської області.

На Харківському напрямку українські оборонці відбили два ворожі штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському ворог атакував районах населених пунктів Ямполівка, Торське та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку налічують чотири боєзіткнення, їх успішно відбили.

На Сіверському в районі Білогорівки, Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Краматорському Сили оборони відбивають ворожу спробу просунутись вперед поблизу Васюківки. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

На Торецькому противник вісім разів атакував позиції наших військ в районах Кримського та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

На Покровському ворог 35 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя та Богданівка, десять боєзіткнень тривають дотепер. Агресор застосував 15 керованих бомб по населеним пунктам Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове.

На Новопавлівському українські оборонці відбили п’ять атак в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Гуляйпільському ворог активізувався в районах Новополя та Чарівного, наші оборонці успішно відбили чотири атаки наших позицій, ще два боєзіткнення тривають до цього часу. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам Кам’янське, Залізничне, Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському ворог сім разів атакував наших захисників в районах Степового, П’ятихаток, Новоандріївки та Кам’янського і завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Новоандріївки.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Чотири бойових зіткнення відбулося на Курському напрямку. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 18 КАБ та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема 12 - із РСЗВ.