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Туреччина готова розмістити свої миротворчі сили в Україні

Переговори з цього приводу Анкара провела в лютому з представниками України і РФ.

Туреччина готова розмістити свої миротворчі сили в Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Туреччина, яка має другу за чисельністю армію в НАТО після США, готова надати свої війська для розміщення миротворчих сил в Україні, передає Bloomberg.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив це питання з українським колегою Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця.

США дали зрозуміти Європі, що їй доведеться самостійно працювати над питанням оборони. Тому пропозиція Туреччини, яка хоче стати членом ЄС, може полегшити навантаження на європейських союзників і допомогти контролювати потенційне перемир'я.

При цьому Анкара не братиме участі у жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до усіх консультацій і приготувань щодо формування, такої місії.

Для України Туреччина важлива тим, що підтримує територіальну цілісність і виступає за надійні гарантії безпеки. 

Цього тижня Ердоган на засіданні уряду наголосив, що лише повноправне членство його держави у ЄС може врятувати блок від тупикової ситуації у сферах оборони та економіки.

  • Наразі відомо, що вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни, зустріч із представниками яких нещодавно була в Києві, сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 26 лютого.
  • Тим часом у Туреччині 27 лютого пройдуть переговори американської і російської делегації. Це вже друга за місяць офіційно оголошена зустріч представників США і Росії. Нинішні перемовини стосуватимуться відкриття посольств у Вашингтоні і Москві.
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