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У Туреччині нині пройдуть переговори США і Росії

Говоритимуть про відновлення роботи посольств. 

У Туреччині нині пройдуть переговори США і Росії
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Туреччині нині пройдуть переговори американської і російської делегації. Це вже друга за місяць офіційно оголошена зустріч представників США і Росії. Нинішні перемовини стосуватимуться відкриття посольств у Вашингтоні і Москві, пише BBC. 

Раніше повідомляли, що тему війни в Україні сьогодні не підніматимуть. На переговорах 17 лютого в Саудівській Аравії американці і росіяни обговорювали саме це – війну в Україні – без участі самої України та її європейських союзників. 

Лютневі зустрічі стали першими за час повномасштабної війни росіян проти України відкритими переговорами з представниками Росії. До цього протягом трьох років Росія залишалася за полями дипломатії із Західним демократичним світом, хоча таємно переговори все ж відбувалися. Український президент Володимир Зеленський казав, що йому відомо про непублічні переговори США і Росії, які проходили і за попередньої адміністрації.

Про відновлення роботи посольств США і Росія домовилися на зустрічі в Саудівській Аравії. На тій же зустрічі росіяни запропонували американцям купувати в них рідкісноземельні матеріали, викрадені на окупованій території України.

Дональд Трамп казав, що хотів би мати угоду про корисні копалини не лише з Україною, а й з росіянами. 

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