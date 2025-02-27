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В Японії спалахнула третя за тиждень масштабна лісова пожежа

Вогонь охопив 600 гектарів землі, згоріли понад 80 будинків і близько 2000 людям довелося евакуюватися.

В Японії спалахнула третя за тиждень масштабна лісова пожежа
Фото: kyodonews.net

У Японії внаслідок масштабної лісової пожежі, яка охопила 600 гектарів землі, згоріли понад 80 будинків і близько 2000 людей отримали наказ про евакуацію, повідомляють Kyodo News.

Займання зафіксували у північно-східному місті Офунато у префектурі Івате. Регіон охопила третя пожежа приблизно за тиждень.

Вогонь гасили всю ніч, вранці мобілізували гелікоптери Сил самооборони, але сильний вітер перешкоджав бомбардуванню водою.

Коли спалахнула остання пожежа, в цьому районі діяли попередження про сильний вітер і сухе повітря.

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У цьому районі знайшли обгоріле тіло, поліція перевіряє його можливий зв’язок із лісовою пожежею. 

Агентство з боротьби з пожежами та стихійними лихами викликало екстрену підтримку 680 співробітників пожежних підрозділів у шести прилеглих префектурах.

Як інформує місцева влада, найближчі до вогню школи та дитячі садки закрили, а 500 будинків в Офунато залишилися без світла. У місті також призупинили рух потягів.

Фото: kyodonews.net

Лісові пожежі у Лос-Анджелесі у січні забрали життя щонайменше 24 осіб та завдала рекордних руйнувань, залишивши без домівок навіть голлівудських зірок.

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