Очільник Ради ООН з прав людини звинуватив Ізраїль у порушенні міжнародного права

На засіданні Ради ООН з питань прав людини у швейцарській Женеві очільник організації Фолькер Тюрк оприлюднив звіт, у якому дії Ізраїлю під час війни у Смузі Гази названо "безпрецедентною неповагою до прав людини та послідовним порушенням міжнародного права".

Як пише Reuters, Тюрк під час свого виступу заявив, що "ніщо не може виправдати жахливий спосіб ведення війни Ізраїлем". На думку авторів звіту, рівень руйнувань у Газі "величезний - від будинків до шкіл та лікарень", а обмеження, застосовані Ізраїлем, "призвели до гуманітарної катастрофи".

Палестинське угруповання ХАМАС також було звинувачене у порушеннях міжнародного права - зокрема, військовими злочинами названо "невибіркові удари ракетами по ізраїльській території".

Ізраїль, який публічно неодноразово відкидав звинувачення у порушенні прав людини під час війни в Газі, не надіслав делегата на засідання Ради.