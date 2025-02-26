МЗС відповіло на заяву президента Колумбії: "Справжня дурість називати українців "братами" з росіянами"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву президента Колумбії Густаво Петро щодо угоди України і США, назвавши її "дурістю Зеленського", який "воює зі своїми братами-слов'янами" і "віддає Україну американцям".

Відповідну заяву українського зовнішньополітичного відомства у мережі "Х" написав речник МЗС Георгії Тихий.

"Справжня дурість називати українців "братами" з росіянами. Симон Болівар не вважав "дурістю" піднімати креолів на боротьбу проти їхніх колонізаторів. Український полковник Михайло Скибицький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара та герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром чи креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни. Ми впевнені, що дружній колумбійський народ правильно розуміє факти і не підтримує подібні образи", — написав Тихий.