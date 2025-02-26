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МЗС відповіло на заяву президента Колумбії: "Справжня дурість називати українців "братами" з росіянами"

Ппрезидента Колумбії Петро назвав угоду України і США "дурістю Зеленського", який "воює зі своїми братами-слов'янами".

МЗС відповіло на заяву президента Колумбії: "Справжня дурість називати українців "братами" з росіянами"
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву президента Колумбії Густаво Петро щодо угоди України і США, назвавши її "дурістю Зеленського", який "воює зі своїми братами-слов'янами" і "віддає Україну американцям".

Відповідну заяву українського зовнішньополітичного відомства у мережі "Х" написав речник МЗС Георгії Тихий.

"Справжня дурість називати українців "братами" з росіянами. Симон Болівар не вважав "дурістю" піднімати креолів на боротьбу проти їхніх колонізаторів. Український полковник Михайло Скибицький, також відомий як Мігель Рола, права рука Болівара та герой битви під Аякучо, не вважав, що маніпулює Боліваром чи креолами Америки. Як і сотні інших європейських героїв тієї війни. Ми впевнені, що дружній колумбійський народ правильно розуміє факти і не підтримує подібні образи", — написав Тихий.

  • 25 лютого з’явилася інформація, що Україна і США погодили текст угоди про надра.
  • Наступного дня Денис Шмигаль повідомив, що документ наразі називається "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".
  • Опісля Володимир Зеленський на пресконференції озвучив деталі про угоду. У погодженому документі про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів. За цією рамковою угодою має бути ще одна – про фонд. Там пропишуть конкретні суми, і цей документ обов'язково повинна буде затвердити Верховна Рада.
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