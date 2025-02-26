Україна готова відшкодовувати США подальшу оборонну допомогу

Якщо нова адміністрація Штатів висуне таку вимогу, то Україна на неї згодиться.

Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу. Про це під час спілкування з журналістами 26 лютого сказав президент Володимир Зеленський.

Він думає, що держава перебуває не в тому становищі, де може обирати. Якщо США більше не надаватимуть збройної підтримки безкоштовно, то за неї згодні платити.

"Ми будемо повертати. Ми будемо, тому що нам потрібна буде ця допомога", – сказав він.

Зеленський наголосив, що про борг перед США за вже надану допомогу не йдеться.

Президент вважає, що зараз головним питанням є, чи зупинять США військову допомогу Україні.