Україна готова відшкодовувати США подальшу оборонну допомогу

Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу. Про це під час спілкування з журналістами 26 лютого сказав президент Володимир Зеленський.
Він думає, що держава перебуває не в тому становищі, де може обирати. Якщо США більше не надаватимуть збройної підтримки безкоштовно, то за неї згодні платити.
"Ми будемо повертати. Ми будемо, тому що нам потрібна буде ця допомога", – сказав він.
Зеленський наголосив, що про борг перед США за вже надану допомогу не йдеться.
Президент вважає, що зараз головним питанням є, чи зупинять США військову допомогу Україні.
- Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що хоче повернути кошти, надані Україні як допомогу під час відбиття російської агресії. Він казав, що Штати надали $500 млрд, але ця цифра нічим не підтверджена. Український президент казав, що допомога США складає понад 100 млрд, але не 500 і не 350.
- Нова допомога від США Україні може тривати, допоки з Росією не домовляться про мир, сказав Трамп. Він також додав, що нині Штати не постачають Україні нічого.