Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
​Мустафа Джемілєв: «Поступитися Кримом — це пожертвувати цілим народом»
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
На Київщині внаслідок дронової атаки загинуло подружжя завкафедри хірургії та журналістки Укрінформу
Трампізм
Трампізм
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
Політичні ігрища в Раді. Як парламент планує ратифікувати угоду про надра зі США?
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
У Київській області внаслідок атаки убиті дві людини, ще двоє людей поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
ЗМІ: Україна і США погодили умови угоди про надра
Хто труїть киян смогом?
Хто труїть киян смогом?
ГоловнаСвіт

Україна готова відшкодовувати США подальшу оборонну допомогу

Якщо нова адміністрація Штатів висуне таку вимогу, то Україна на неї згодиться. 

Україна готова відшкодовувати США подальшу оборонну допомогу
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу. Про це під час спілкування з журналістами 26 лютого сказав президент Володимир Зеленський.

Він думає, що держава перебуває не в тому становищі, де може обирати. Якщо США більше не надаватимуть збройної підтримки безкоштовно, то за неї згодні платити.

"Ми будемо повертати. Ми будемо, тому що нам потрібна буде ця допомога", – сказав він. 

Зеленський наголосив, що про борг перед США за вже надану допомогу не йдеться

Президент вважає, що зараз головним питанням є, чи зупинять США військову допомогу Україні. 

  • Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що хоче повернути кошти, надані Україні як допомогу під час відбиття російської агресії. Він казав, що Штати надали $500 млрд, але ця цифра нічим не підтверджена. Український президент казав, що допомога США складає понад 100 млрд, але не 500 і не 350.
  • Нова допомога від США Україні може тривати, допоки з Росією не домовляться про мир, сказав Трамп. Він також додав, що нині Штати не постачають Україні нічого. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies