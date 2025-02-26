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Чеська компанія відсудила в російського "Газпрому" 40 млн євро

Якщо виплати не будуть здійснені добровільно, ČEZ домагатиметься їх стягнення у примусовому порядку.

Чеська компанія відсудила в російського "Газпрому" 40 млн євро
Фото: EPA/UPG

Чеська державна енергетична компанія СES заявила, що, згідно з рішенням міжнародного арбітражу, російський монополіст "Газпром" має виплатити їй понад 1 млрд чеських крон (більше €40 мільйонів) за скорочення обумовлених постачань природного газу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

"Трибунал повністю задовольнив позов компанії СEZ, яка в міжнародному арбітражному розгляді вимагала, щоб російська газова компанія «Газпром» відшкодувала збитки, що перевищують один мільярд крон", - заявив прессекретар СEZ Ладислав Кріж.

Збитки виникли через те, що "Газпром" у 2022 році значно скоротив постачання природного газу, який СEZ замовив ще до російського вторгнення в Україну.

Компанія була змушена покривати цей дефіцит газом, закупленим за тодішніми високими цінами.

Тепер за рішенням суду, "Газпром" зобов'язаний виплатити СEZ не лише вказану суму компенсації, а й відсотки за прострочення, а також - покрити судові витрати. Якщо виплати не будуть здійснені добровільно, СEZ домагатиметься їх стягнення у примусовому порядку.

  • Як повідомлялося, у лютому 2023 року чеська енергетична група CEZ подала позов проти  "Газпрому" у міжнародний  арбітражний суд Женеви.
  • Нагадаємо, що в 2022 році експорт російського газу трубопроводом до Європи впав до пострадянського мінімуму. Падіння склало більше 45% за рік.
  • У вересні 2022 року CEZ почала імпортувати зріджений природний газ через новий LNG-термінал, який відкрили у Нідерландах.
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