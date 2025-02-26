Чеська компанія відсудила в російського "Газпрому" 40 млн євро

Якщо виплати не будуть здійснені добровільно, ČEZ домагатиметься їх стягнення у примусовому порядку.

Чеська державна енергетична компанія СES заявила, що, згідно з рішенням міжнародного арбітражу, російський монополіст "Газпром" має виплатити їй понад 1 млрд чеських крон (більше €40 мільйонів) за скорочення обумовлених постачань природного газу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

"Трибунал повністю задовольнив позов компанії СEZ, яка в міжнародному арбітражному розгляді вимагала, щоб російська газова компанія «Газпром» відшкодувала збитки, що перевищують один мільярд крон", - заявив прессекретар СEZ Ладислав Кріж.

Збитки виникли через те, що "Газпром" у 2022 році значно скоротив постачання природного газу, який СEZ замовив ще до російського вторгнення в Україну.

Компанія була змушена покривати цей дефіцит газом, закупленим за тодішніми високими цінами.

Тепер за рішенням суду, "Газпром" зобов'язаний виплатити СEZ не лише вказану суму компенсації, а й відсотки за прострочення, а також - покрити судові витрати. Якщо виплати не будуть здійснені добровільно, СEZ домагатиметься їх стягнення у примусовому порядку.