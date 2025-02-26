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Номінований Трампом кандидат у заступники міністра оборони відмовився говорити, що Росія напала на Україну

Він сказав, що "не обізнаний у деталях переговорів між Росією та Україною". 

Номінований Трампом кандидат у заступники міністра оборони відмовився говорити, що Росія напала на Україну
Стівен Файнберг
Фото: Yahoo

Номінований Дональдом Трампом кандидат у заступники міністра оборони Стівен Файнберг під час слухань у Сенаті відмовився озвучувати, що Росія вторгнулася в Україну. Також він виступив на захист масових звільнень у Пентагоні, пише Politico

Сенатор-демократ Тім Кейн сказав, що Росія вторгнулася до України, а в американському уряді просто зараз є люди, які не говорять правди. Файнберг, мільярдер, який донатив на кампанію Трампа, сказав законодавцям під час представлення, що він не хоче "говорити поза чергою" і підривати президентські переговори. 

"Я не обізнаний у деталях переговорів між Росією та Україною, у чому їх делікатність, чого намагається досягти президент – тому я б боявся говорити поза чергою та підривати це. Я впевнений, що президент дуже вправний у цьому, і він знайде правильний спосіб допомогти Сполученим Штатам", – сказав Файнберг. 

На слуханнях демократи підштовхнули Файнберга зважити участь Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE), керованим Ілоном Маском, у Пентагоні. Сенатор Елісса Слоткін (демократка, Мічиган) вимагала від Файнберга обіцянки захищати секретну інформацію в міністерстві оборони після очевидного доступу DOGE до конфіденційних персональних даних інших федеральних відомств. На це він погодився.

  • Міністром оборони США є Піт Гегсет, який у минулому мав проблеми з алкоголізмом і був звинувачений в сексуальних домаганнях. "За" і "проти" висловилася однакова кількість сенаторів, тож для того, аби призначення відбулося, втручатися довелося віцепрезиденту Джей Ді Венсу. 
  • Республіканці мають перевагу в обох палатах Конгресу, тож кандидати, номіновані Трампом, отримують призначення. 
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