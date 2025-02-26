У Чилі стався масштабний блекаут

Без електропостачання залишилися столиця та найбільша у світі мідна шахта.

Мільйони людей опинилися без електропостачання через масштабний загальнонаціональний блекаут, який у вівторок було зафіксовано у Чилі.

Як пише BBC, у зоні відключення живлення опинилася величезна територія, включно зі столицею країни Сантьяго. Там припинив роботу метрополітен - пасажирів евакуювали зі станцій.

Чимало роботодавців відпустили своїх співробітників додому, але ті фактично застрягли в місті через надмірне навантаження наземного транспорту. З великими затримками працює авіасполучення - пасажирів просять перевіряти статус свого рейсу.

Також без електрики залишилася найбільша у світі шахта, де видобувають мідь, - Ескондіда.

У національній службі з питань запобігання та реагування на надзвичайні ситуації не змогли пояснити, що стало причиною блекауту. Енергетичні компанії намагають відновити роботу мереж. Уряд скликав засідання для обговорення можливих заходів.