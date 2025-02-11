Застосовані вранці аварійні відключення вже скасовані

Необхідність ощадливого споживання зберігається: не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 15:00 до 21:00.

Через нічну та ранкову ракетні атаки на об’єкти енергетики – вранці вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії. Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, вони були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом, повідомляє Укренерго.

Також компанія повідомляє, що споживання електроенергії продовжує зростає. Сьогодні, 11 лютого, станом на 6:00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина таких змін – встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня.

Вчора, 10 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 7 лютого.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Для збалансування енергосистеми – сьогодні з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються. Однак, є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. За можливості – перенесіть користування потужною технікою на нічні години.