На Київщині через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи

У Бориспільському районі Київщини через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи.
Про це написали у телеграмі Київської ОВА.
"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – зазначено у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок.
На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня.