На Київщині через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи

Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня.

У Бориспільському районі Київщини через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи.

Про це написали у телеграмі Київської ОВА.

"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – зазначено у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок.

Фото: Київська ОВА Наслідки атаки на Київщині

Фото: Київська ОВА Наслідки ворожої атаки

На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня.