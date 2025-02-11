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На Київщині через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи

Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня. 

На Київщині через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи
Поліція фіксує наслідки атаки на Київщині
Фото: Нацполіція

У Бориспільському районі Київщини через російський обстріл пошкоджені дитсадок та дві будівлі школи.

Про це написали у телеграмі Київської ОВА. 

"Чергова масована атака БпЛА на Київщину. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", – зазначено у повідомленні. 

Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі вибуховою хвилею пошкоджено дитсадок та дві будівлі школи – діючу та новобудову. В спорудах вибиті скління, вікна та двері. Також пошкоджено дитячий майданчик. Тут же пошкоджено приватний будинок.

Наслідки атаки на Київщині
Фото: Київська ОВА
Наслідки атаки на Київщині
Наслідки ворожої атаки
Фото: Київська ОВА
Наслідки ворожої атаки

На місці комунальні служби забезпечують ліквідацію наслідків нічної атаки ворога. Заклади освіти мають відновити свою роботу в очному режимі вже наступного тижня. 

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