Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Німецький концерн Rheinmetall поставив в Україну ще п'ять авіадесантних тактичних машин Caracal
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
ГоловнаСуспільствоВійна

Двох людей убили росіяни вчора в Херсонській області

Ворог цілив по інфраструктурі, оселях, сільгосптехніці і авто. 

Двох людей убили росіяни вчора в Херсонській області
Окупант (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Двох цивільних людей учора вбили росіяни в Херсонській області, ще шестеро – поранені. Ворог обстріляв соціальну інфраструктуру, авто, газопровід. 

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Федорівка, Червоний Маяк, Шляхове, Зеленівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6  багатоповерхівок та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечіли газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

Прокудін додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони збили над територією області 1 Shahed-131/136.

  • Росіяни щоденно нищать оселі цивільних мешканців Херсонської області. Також вони "полюють" за людьми дронами, прицільно їх атакують вибухівкою. 
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies