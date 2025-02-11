Двох людей убили росіяни вчора в Херсонській області

Ворог цілив по інфраструктурі, оселях, сільгосптехніці і авто.

Двох цивільних людей учора вбили росіяни в Херсонській області, ще шестеро – поранені. Ворог обстріляв соціальну інфраструктуру, авто, газопровід.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Благовіщенське, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Приозерне, Садове, Станіслав, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Федорівка, Червоний Маяк, Шляхове, Зеленівка та місто Херсон. Про це голова ОВА Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.Також окупанти понівечіли газопроводи, сільгосптехніку та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони збили над територією області 1 Shahed-131/136.