Польща і Україна. Оборонне зближення
Польща і Україна. Оборонне зближення
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Фіцо ширить ненависть до українців і намагається позбутись української діаспори
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
"Будьте жорстокими": експрацівники в'язниць Росії розповіли про вказівки катувати українських полонених
Поворот до консерватизму чи популізму?
Поворот до консерватизму чи популізму?
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
Wall Street Journal: з 2022 Україна була найбільшим одержувачем коштів від USAID
ГоловнаСуспільствоПодії

ДПСУ: кількість спроб нелегального перетину кордону за 6 місяців зменшилась майже вдвічі

Найбільшу кількість випадків незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску фіксують на кордоні України з Румунією й Молдовою.

ДПСУ: кількість спроб нелегального перетину кордону за 6 місяців зменшилась майже вдвічі
Затримані чоловіки, які намагалися переплисти Тису
Фото: ДПСУ

У січні цього року кількість спроб нелегального перетину українського кордону зменшилася порівняно з липнем 2024 року майже вдвічі.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє Суспільне.

"На щастя, починаючи з липня місяця минулого року, тенденція йде до зменшення спроб незаконного перетину кордону… Якщо порівняти січень із липнем минулого року, то зменшення аж на 45%", - розповів Демченко.

Він зауважив, що спроби незаконного перетину продовжуються щодня, втім кількість охочих зменшилася.

Найбільшу кількість випадків незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску фіксують на кордоні України з Румунією й Молдовою. На кордоні з Угорщиною і Словаччиною таких випадків менше, а на кордоні з Польщею - найменша кількість.

Support LB.ua

Водночас на пунктах пропуску найбільше спроб незаконного перетину зафіксували на кордоні з Польщею, де найбільший пасажиропотік.

За даними ДПСУ, зазвичай люди вдаються до послуг осіб, які організовують злочинні схеми і часто наражають на охочих перетнути кордон на небезпеку. У січні цього року вдалося викрити близько 40 таких груп, а від початку повномасштабного російського вторгнення – понад 760.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies