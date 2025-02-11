ДПСУ: кількість спроб нелегального перетину кордону за 6 місяців зменшилась майже вдвічі

У січні цього року кількість спроб нелегального перетину українського кордону зменшилася порівняно з липнем 2024 року майже вдвічі.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, повідомляє Суспільне.

"На щастя, починаючи з липня місяця минулого року, тенденція йде до зменшення спроб незаконного перетину кордону… Якщо порівняти січень із липнем минулого року, то зменшення аж на 45%", - розповів Демченко.

Він зауважив, що спроби незаконного перетину продовжуються щодня, втім кількість охочих зменшилася.

Найбільшу кількість випадків незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску фіксують на кордоні України з Румунією й Молдовою. На кордоні з Угорщиною і Словаччиною таких випадків менше, а на кордоні з Польщею - найменша кількість.

Водночас на пунктах пропуску найбільше спроб незаконного перетину зафіксували на кордоні з Польщею, де найбільший пасажиропотік.

За даними ДПСУ, зазвичай люди вдаються до послуг осіб, які організовують злочинні схеми і часто наражають на охочих перетнути кордон на небезпеку. У січні цього року вдалося викрити близько 40 таких груп, а від початку повномасштабного російського вторгнення – понад 760.