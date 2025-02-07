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Правоохоронці підозрюють мешканця Донеччини у організації переправлення чоловіків призовного віку за кордон

За перетин кордону чоловік просив 3 тисячі доларів.

Правоохоронці підозрюють мешканця Донеччини у організації переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Поліцейські затримали підозрюваного у незаконному переправленні чоловіків за кордон
Фото: Поліція Донецької області

Поліція та СБУ затримали мешканця Добропілля Донецької області, якого підозрюють у організації переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

“Встановлено, що 29-річний зловмисник планував відправлення чоловіка мобілізаційного віку залізничним транспортом з Павлограда до Коломиї. Далі “клієнт” на таксі повинен був дістатися до прикордонної зони, де фігурант мав особисто його проінструктувати та надати “карти” незаконного перетину державного кордону до Румунії”, - розповіли в поліції.

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За свої послуги чоловік захотів отримати 3 тис. доларів.

Під час обшуку у підозрюваного вилучили гроші, мобільний телефон і планшет. Йому повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України” Кримінального кодексу України. 

Судом обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

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