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Генсек Ради Європи анонсував прогрес щодо механізму компенсацій для українців, постраждалих від війни

"До кінця цього року ми маємо створити Комісію з розгляду скарг та розпочати обговорення механізму повної компенсації", - запевнив Берсе.

Генсек Ради Європи анонсував прогрес щодо механізму компенсацій для українців, постраждалих від війни
генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: Facebook/Alain Berset

Генсек Ради Європи Ален Берсе вважає, що є прогрес щодо механізму компенсацій для українців, постраждалих від війни і анонсував наступні кроки, передає «Європейська правда».

За словами Берсе, у цьому питанні досягли «дуже гарного прогресу» минулого тижня і генсек ним «дуже задоволений».

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«Рада Європи має ресурси, навички, компетенції. Наш досвід з реєстром (збитків – Ред.) також можливий тут, з Комісією з розгляду скарг та механізмом повної компенсації... До кінця цього року ми маємо створити Комісію з розгляду скарг та розпочати обговорення механізму повної компенсації», - сказав генсек.

Берсе зауважив, що «наразі цього інструменту не існує – так само, як і Спеціального трибуналу». 

«Але ми повинні створити його. Так само, як ми створили Реєстр збитків у 2023 році, незважаючи на те, що багато хто казав: "це неможливо, у вас нічого не вийде". Але у нас вийшло, і ми повинні йти тим же шляхом. Потім буде потрібен наступний крок: створення повноцінного механізму компенсації. Потім буде наступний – дискусія про репарації», - розповів генсек Ради Європи.

  • Реєстр збитків створила Рада Європи 12 травня 2023 року. Наразі до нього приєдналися 43 держави, зокрема 26 держав - членів ЄС.
  • Станом на квітень 2024-го почали реєструвати перші претензії, пов'язані з пошкодженням або знищенням житлового майна.
  • Починаючи з серпня того ж року Реєстр збитків для України відкрили для подання заяв за 12 новими категоріями.
  • Тим часом у "Дії" тестують оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєстру збитків, а Кабмін спростив подання заяви про відшкодування збитків через агресію РФ.
  • У липні 2024-го Рада Євросоюзу хвалила рішення змінити статус ЄС із асоційованого члена на учасника в Реєстрі збитків для України.
  • У січні 2025-го міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, розпочав приймати заяви за ще однією категорією – смерть близького члена сім’ї.
  • Цей реєстр - одна зі складових механізму компенсації. Другою складовою є створення компенсаційної комісії, а третьою - наповнення фінансуванням.
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