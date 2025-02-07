Генсек Ради Європи анонсував прогрес щодо механізму компенсацій для українців, постраждалих від війни

"До кінця цього року ми маємо створити Комісію з розгляду скарг та розпочати обговорення механізму повної компенсації", - запевнив Берсе.

Генсек Ради Європи Ален Берсе вважає, що є прогрес щодо механізму компенсацій для українців, постраждалих від війни і анонсував наступні кроки, передає «Європейська правда».

За словами Берсе, у цьому питанні досягли «дуже гарного прогресу» минулого тижня і генсек ним «дуже задоволений».

«Рада Європи має ресурси, навички, компетенції. Наш досвід з реєстром (збитків – Ред.) також можливий тут, з Комісією з розгляду скарг та механізмом повної компенсації... До кінця цього року ми маємо створити Комісію з розгляду скарг та розпочати обговорення механізму повної компенсації», - сказав генсек.

Берсе зауважив, що «наразі цього інструменту не існує – так само, як і Спеціального трибуналу».

«Але ми повинні створити його. Так само, як ми створили Реєстр збитків у 2023 році, незважаючи на те, що багато хто казав: "це неможливо, у вас нічого не вийде". Але у нас вийшло, і ми повинні йти тим же шляхом. Потім буде потрібен наступний крок: створення повноцінного механізму компенсації. Потім буде наступний – дискусія про репарації», - розповів генсек Ради Європи.