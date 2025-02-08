ЦПД: уночі безпілотники атакували район Ростова, де дислокується штаб ЗС РФ

Вибухи лунали у районі "Сельмаш", де розташовані важливі військові об'єкти РФ.

Вибухи на 67-ому арсеналі на Брянщині.

У ніч на 8 лютого у Ростові-на-Дону в Росії був атакований район "Сельмаш", де розташовані важливі військові об’єкти ЗС РФ.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Вночі був атакований Ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", — ідеться у повідомленні.

Зокрема відомо, що у районі "Сельмаш" в Ростові-на-Дону розташовані два військові аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400.

Також у межах міста розташований штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України.

Раніше на території заводу "Сельмаш" помітили склади боєприпасів і технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.