«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: станом на липень на вільній території України проживало близько 30 млн людей
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: уночі безпілотники атакували район Ростова, де дислокується штаб ЗС РФ

Вибухи лунали у районі "Сельмаш", де розташовані важливі військові об'єкти РФ.

ЦПД: уночі безпілотники атакували район Ростова, де дислокується штаб ЗС РФ
Вибухи на 67-ому арсеналі на Брянщині.
Фото: скрншот

У ніч на 8 лютого у Ростові-на-Дону в Росії був атакований район "Сельмаш", де розташовані важливі військові об’єкти ЗС РФ.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Вночі був атакований Ростов. У районі "Сельмаш" були вибухи, там розташовані важливі військові об’єкти", — ідеться у повідомленні.

Зокрема відомо, що у районі "Сельмаш" в Ростові-на-Дону розташовані два військові аеродроми, один із яких використовує цивільну інфраструктуру, переобладнану для військових потреб. У цьому районі також помічали розміщення зенітно-ракетних комплексів С-400.

Також у межах міста розташований штаб Південного військового округу РФ, який координує бойові дії на півдні України. 

Раніше на території заводу "Сельмаш" помітили склади боєприпасів і технічні об'єкти, пов'язані з логістикою російської армії.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies