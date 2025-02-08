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Безпілотники атакували нафтопереробні станції у двох регіонах Росії

Безпілотники атакували чотири регіони РФ. 

Безпілотники атакували нафтопереробні станції у двох регіонах Росії
Атака дронами нафтопереробного заводу на Кубані
Фото: змі окупантів

У ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтопереробні станції у двох регіонах Росії. У Міноборони РФ заявляють про начебто збиття 36 українських безпілотників. 

Про це інформують російські Телеграм-канали.

Як розповідає SHOT, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чортково Ростовської області. Там пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства.

Також дрони атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області. За інформацією ТГ-каналу, пошкоджень начебто немає. 

Крім того, про вибухи повідомляють у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю і в Ростові-на-Дону.

Міноборони РФ традиційно заявляє про нібито збиття 36 безпілотників. За даними відомства, 18 дронів збили в Ростовській області, 11 — у Волгоградській, п'ять — у Білгородській і два — над Краснодарським краєм.

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