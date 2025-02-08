У ніч на 8 лютого безпілотники атакували нафтопереробні станції у двох регіонах Росії. У Міноборони РФ заявляють про начебто збиття 36 українських безпілотників.

Про це інформують російські Телеграм-канали.

Як розповідає SHOT, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чортково Ростовської області. Там пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства.

Також дрони атакували нафтоперегінну станцію в Кумилженському районі Волгоградської області. За інформацією ТГ-каналу, пошкоджень начебто немає.

Крім того, про вибухи повідомляють у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю і в Ростові-на-Дону.

Міноборони РФ традиційно заявляє про нібито збиття 36 безпілотників. За даними відомства, 18 дронів збили в Ростовській області, 11 — у Волгоградській, п'ять — у Білгородській і два — над Краснодарським краєм.