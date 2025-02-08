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ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів

25 тисяч доларів йому заплатила компанія, яка поширювала антизахідні кремлівські наративи.

ЗМІ: Кеш Пател, який має очолити ФБР, отримував гроші від російських пропагандистів
Кеш Пател
Фото: EPA/UPG

Видання The Washington Post отримало доступ до документів, згідно з якими номінант Дональда Трампа на посаду голови Федерального бюро розслідувань Кеш Пател минулоріч отримав гроші від російської компанії, яка поширює антизахідну пропаганду.

Кіностудія Global Tree Pictures, яка належить росіянину Ігорю Лопатьонку, виплатила посадовцю 25 тисяч доларів за участь у документальному фільмі, де він та інші чиновники часів першої адміністрації Трампа зображені як жертви "змови з метою усунення демократично обраного президента від влади". Стрічку демонструвала онлайн-мережа відомого проросійського пропагандиста Такера Карлсона.

Ігор Лопатьонок отримував фінансування на свою кінодіяльність з фонду, створеного російським диктатором Путіним. Його студія регулярно знімала контент, суголосний кремлівським наративам про "поганий Захід".

Профільний комітет Сенату мав голосувати за кандидатуру Патела на посаду голови ФБР цього тижня, але через заперечення демократів процес було відкладено. Політичні суперники Трампа стверджують, що обраний ним кандидат - екстреміст, в якого відсутній керівний досвід, а його призначення призведе до використання ФБР як засобу помсти тим, кого президент США вважає своїми ворогами.

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