Голова МЗС Британії заперечив можливість мирних перемовин у найближчі місяці

В інтерв'ю виданню The Guardian міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який цього тижня відвідав Україну, заявив, що не бачить підстав говорити про швидке припинення вогню у війні з Росією та початок мирних переговорів.

За словами урядовця, оцінка з боку британської влади, яку "мають поділяти і наші американські колеги", свідчить про "відсутність у Путіна будь-якого апетиту до перемовин про те, як завершити цю війну".

Леммі прогнозує, що "молоді чоловіки та жінки, які б'ють за майбутнє своєї країни на фронті, будуть це робити ще упродовж багатьох місяців".

Дискусії з європейськими партнерами та країнами "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України, на думку політика, "триватимуть місяцями", а говорити про роль Сполученого Королівства "зарано".

Очільник МЗС вказує на те, що Україна чітко говорить про неможливість припинення вогню без початку переговорів. "Тож, на жаль, є впевненість у тому, що війна на виснаження триватиме й далі, бо Путін наразі точно не демонструє бажання домовлятися", - підсумував Леммі.