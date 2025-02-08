Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
Сенат США погодив кандидатуру "найнебезпечнішого чиновника Трампа"
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Як гроші США підтримували українську медицину, енергетику, розмінування, допомогу ветеранам і дітям
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
Продовження наступу ворога. Тонка червона лінія
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
У NASA збільшили ймовірність зіткнення астероїда із Землею у 2032 році
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Директорка Інституту демографії: депопуляція в Україні неминуча
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова МЗС Британії заперечив можливість мирних перемовин у найближчі місяці

Девід Леммі переконаний, що війна на виснаження продовжуватиметься.

Голова МЗС Британії заперечив можливість мирних перемовин у найближчі місяці
Девід Леммі з Президентом Володимиром Зеленським
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю виданню The Guardian міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який цього тижня відвідав Україну, заявив, що не бачить підстав говорити про швидке припинення вогню у війні з Росією та початок мирних переговорів.

За словами урядовця, оцінка з боку британської влади, яку "мають поділяти і наші американські колеги", свідчить про "відсутність у Путіна будь-якого апетиту до перемовин про те, як завершити цю війну".

Леммі прогнозує, що "молоді чоловіки та жінки, які б'ють за майбутнє своєї країни на фронті, будуть це робити ще упродовж багатьох місяців".

Дискусії з європейськими партнерами та країнами "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України, на думку політика, "триватимуть місяцями", а говорити про роль Сполученого Королівства "зарано". 

Очільник МЗС вказує на те, що Україна чітко говорить про неможливість припинення вогню без початку переговорів. "Тож, на жаль, є впевненість у тому, що війна на виснаження триватиме й далі, бо Путін наразі точно не демонструє бажання домовлятися", - підсумував Леммі. 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies