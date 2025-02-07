Росіяни за день атакували 13 громад Сумщини

Сьогодні, 7 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 80 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 168 вибухів.

По Великописарівській та Миропільській громадам росіяни били дронами та мінометами.

Хотінську громаду армія РФ атакувала з артилерії, мінометів, КАБами та дронами.

По Краснопільській громаді загарбники вдарили дронами, КАБами, артилерією та мінометами, а по Шалигинській - з артилерії та РСЗВ.

Юнаківську громаду російські військові атакували з артилерії, КАБами та дронами.

Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв з артилерії, а Середино-Будську - з артилерії та дроном.

Також дронами окупанти атакували Новослобідську, Путивльську, Есманьську та Білопільську громади, а Свеську - КАБами.