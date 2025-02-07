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Внаслідок російського обстрілу на Харківщині поранений поліцейський

Пораненого доставили до медичного закладу, його прооперовано.

Внаслідок російського обстрілу на Харківщині поранений поліцейський
Росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області
Фото: Поліція Харківщини

Сьогодні зранку, 7 лютого, російська армія обстріляла з артилерії Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок російського обстрілу 24-річний працівник поліції дістав осколкові поранення. Пораненого доставили до медичного закладу, його прооперовано.

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Слідчі провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • Загалом протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 121 обстріл (368 вибухів) із різних видів озброєння.
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