Внаслідок російського обстрілу на Харківщині поранений поліцейський

Пораненого доставили до медичного закладу, його прооперовано.

Сьогодні зранку, 7 лютого, російська армія обстріляла з артилерії Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок російського обстрілу 24-річний працівник поліції дістав осколкові поранення. Пораненого доставили до медичного закладу, його прооперовано.

Слідчі провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили речові докази. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.