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У Херсоні російська армія скинула вибухівку на чоловіка на зупинці громадського транспорту

Постраждалого доправили до лікарні.

У Херсоні російська армія скинула вибухівку на чоловіка на зупинці громадського транспорту
Фото: З відкритих джерел

 У Дніпровському районі Херсона російська армія атакувала з дрона 55-річного чоловіка на зупинці. 

Про це розповідає очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 16.30 ворог скинув з дрона вибухівку на зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі", — ідеться у повідомленні.

55-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення спини. Його доправлено до лікарні.

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