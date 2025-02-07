У Херсоні російська армія скинула вибухівку на чоловіка на зупинці громадського транспорту

У Дніпровському районі Херсона російська армія атакувала з дрона 55-річного чоловіка на зупинці.

Про це розповідає очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Близько 16.30 ворог скинув з дрона вибухівку на зупинку громадського транспорту у Дніпровському районі", — ідеться у повідомленні.

55-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення спини. Його доправлено до лікарні.