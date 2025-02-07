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У розвідці Британії відзначають сповільнення темпів наступу ЗС РФ

Підрозділи північнокорейських солдатів тимчасово відійшли з передових позицій на Курщині.

У розвідці Британії відзначають сповільнення темпів наступу ЗС РФ
Бійці Сил оборони України
Фото: Генштаб

Російська армія у січні помітно уповільнила темпи наступу на фронті в Україні, порівняно з попередніми місяцями.

Про це інформує Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки. 

За інформацією британської розвідки, у січні 2025 року просування російських військ в Україні помітно сповільнилося. російські солдати зайняли приблизно 320 кв. км порівняно 400 кв. км у грудні 2024 року.

Зокрема, російська армія взяла під контроль опорний пункт Велика Новосілка, водночас просування ЗС РФ вздовж більшої частини лінії фронту було незначним.

У розвідці додають, що протягом 2024 року російське просування прискорювалося, і в листопаді 2024 року було захоплено понад 700 кв. км, що є одним з найшвидших темпів просування з початкових етапів збройного конфлікту.

Також, РФ досягла незначних успіхів у січні 2025 року на Курському напрямку фронту.

"Підрозділи Північної Кореї, які брали участь у наступальних бойових діях у Курській області, тимчасово відійшли з передових позицій, ймовірно, для відпочинку і переоснащення перед передислокацією. Імовірно, це пов'язано насамперед з великими втратами, яких вони зазнали під час атак на позиції, утримувані Україною", – ідеться у звіті британської розвідки.

  • Російські війська зменшили темпи наступу, бо завʼязли у міських боях за Часів Яр і Торецьк, а також у спробі оточити Покровськ.
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