Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині

У п'ятницю, 7 лютого, російська армія атакувала Наддніпрянське та Зеленівку Херсонської області. Унаслідок російського терору постраждали цивільні.
Про це інформує Херсонська ОВА.
У Наддніпрянському російські війська атакували з дрона цивільне авто. Внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 42-річний чоловік.
Потерпілий перебуває у лікарні.
Також у Зеленівці Херсонської громади ворог вдарив з артилерії. Внаслідок атаки 48-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
Потерпілого госпіталізували. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
- За минулу добу внаслідок російських ударів по Херсонській області одна людина загинула і п'ятеро поранені.