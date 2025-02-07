Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині

У передмісті Херсона ворог атакував населений пункт з артилерії.

Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині
Наслідки обстрілу Херсона
Фото: Херсонська облпрокуратура

У п'ятницю, 7 лютого, російська армія атакувала Наддніпрянське та Зеленівку Херсонської області. Унаслідок російського терору постраждали цивільні. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

У Наддніпрянському російські війська атакували з дрона цивільне авто. Внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 42-річний чоловік.

Потерпілий перебуває у лікарні.

Також у Зеленівці Херсонської громади ворог вдарив з артилерії. Внаслідок атаки 48-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію. 

Потерпілого госпіталізували. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

  • За минулу добу внаслідок російських ударів по Херсонській області одна людина загинула і п'ятеро поранені.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies