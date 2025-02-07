Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині

Потерпілого госпіталізували. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Також у Зеленівці Херсонської громади ворог вдарив з артилерії. Внаслідок атаки 48-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

У Наддніпрянському російські війська атакували з дрона цивільне авто. Внаслідок атаки ворожого БпЛА постраждав 42-річний чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

У п'ятницю, 7 лютого, російська армія атакувала Наддніпрянське та Зеленівку Херсонської області. Унаслідок російського терору постраждали цивільні.

У передмісті Херсона ворог атакував населений пункт з артилерії.

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