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На Херсонщині судитимуть учасників агентурної мережі, яка забезпечувала ворога розвідданими

Двоє з обвинувачених наразі утримуються під вартою. Ще двох судитимуть заочно.

На Херсонщині судитимуть учасників агентурної мережі, яка забезпечувала ворога розвідданими
Фото: прокуратура

Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох учасників агентурної мережі РФ за фактом державної зради, повідомляє місцева прокуратура.

Слідством встановлено, що двоє обвинувачених перебували у Херсоні та виконували ролі інформаторів. Разом із двома іншими обвинуваченими, які перебували на лівобережжі регіону, забезпечували ворога даними про місця базування та переміщення Сил оборони, повідомляли про результати обстрілів населених пунктів, інформували про поточну суспільно-політичну ситуацію. Пересування особового складу ЗСУ та правоохоронних органів. 

Для цього користувалися спеціальним чат-ботом у Telegram. Один з чоловіків також збирав інформацію стосовно мирних жителів тимчасово окупованої території та передавав її ворогу. 

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З отриманої інформації складалися зведення та передавались керівнику ворожої групи – громадянину РФ, який безпосередньо координував злочинну діяльність. Ці відомості використовувалися представниками країни-агресора для коригування бойових дій та проведення інформаційно-психологічних операцій. 

Двоє з обвинувачених наразі утримуються під вартою, де очікуватимуть вироку суду. Відносно ще двох досудове розслідування здійснювалось в порядку (in absentia). 

Досудове розслідування та оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.

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