Окупанти за добу здійснили 121 обстріл північного прикордоння України

Середина Буда – 2 обстріли: з міномету та 1 вибух - ФПВ-дрон. Пошкоджені приватні будинки.

Попівка – 5 обстрілів: 9 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 8 вибухів з артилерії 152 мм; 3 вибухи – скиди з БпЛА.

Дмитрівка – 12 обстрілів: 12 вибухів – НАРи (некеровані авіаційні ракети); 16 вибухів з артилерії 122 мм; 25 вибухів з міномету 120 мм; 5 вибухів, ймовірно скиди з БпЛА; 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.

Загалом протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 121 обстріл (368 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Обійшлося попередньо без жертв, однак були пошкоджені як мінімум 12 приватних будинків.

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