Окупанти за добу здійснили 121 обстріл північного прикордоння України

Загалом протягом минулої доби на території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей нараховано 121 обстріл (368 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Чернігівський район
Городнянська громада:
Берилівка – 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 вибухи – скиди з БпЛА.
Новгород-Сіверська громада:
Бучки – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Семенівська громада:
Миколаївка – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно скиди з БпЛА.
Залізний Міст – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Карповичі – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Леонівка – 6 обстрілів: 6 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Галаганівка – 2 обстріли: 2 вибухи – скиди з БпЛА.
Сумська область
Сумський район:
Тур’я – 2 вибухи з БпЛА.
Рясне – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Високе – 7 обстрілів: 1 вибух – ФПВ-дрон; 5 вибухів - скиди з БпЛА; 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм.
Краснопілля – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджено приватний будинок.
Новодмитрівка – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Миропільське – 4 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 2 скиди з БпЛА.
Покровка – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скиди з БпЛА.
Охтирський район:
Охтирка – 1 вибух – БпЛА «Герань-2». Пошкоджені приватні будинки, господарча споруда.
Дмитрівка – 12 обстрілів: 12 вибухів – НАРи (некеровані авіаційні ракети); 16 вибухів з артилерії 122 мм; 25 вибухів з міномету 120 мм; 5 вибухів, ймовірно скиди з БпЛА; 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Велика Писарівка – 2 обстріли: 6 скидів з БпЛА; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Попівка – 5 обстрілів: 9 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 8 вибухів з артилерії 152 мм; 3 вибухи – скиди з БпЛА.
Олександрівка – 3 обстріли: 10 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Пономаренки – 2 обстріли: 6 вибухів з міномету 120 мм.
Конотопський район:
Гірки – 4 обстріли: 5 вибухів з ФПВ-дронів.
Бруски – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Малушине – 3 обстріли: 3 вибухи з ФПВ-дронів; 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткинський район:
Кучерівка – 2 обстріли: 2 вибухи – скиди з БпЛА; 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Сидорівка – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Ромашкове – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух – скид з БпЛА.
Чернацьке – 2 обстріли: 5 вибухів – скиди з БпЛА; 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Гаврилова Слобода – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Винторівка – 3 обстріли: 15 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Середина Буда – 2 обстріли: з міномету та 1 вибух - ФПВ-дрон. Пошкоджені приватні будинки.
Прогрес – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Пошкоджений приватний будинок.
Бобилівка – 2 обстріли: 14 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Старикове – 5 обстрілів: 5 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА.
Ходине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Бачівськ – 2 обстріли: 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Марчихина Буда – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Соснівка – 1 вибух, ймовірно скид із БпЛА.
Дем’янівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Товстодубове – 5 обстрілів: 5 вибухів, ймовірно скиди із БпЛА.
Голубівка – 2 обстріли: 23 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 18 вибухів із РСЗВ.
Студенок – 2 обстріли: 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Шалигине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Біла Береза – 6 обстрілів: 2 вибухи з міномету 82 мм; 3 вибухи, ймовірно скиди із БпЛА; 2 вибухи – ФПВ-дрони.
Харківська область
Богодухівський район:
Тимофіївка – 7 обстрілів: 5 вибухів із міномету 82 мм; 8 вибухів – скиди з БпЛА.
Відродженівське – 5 обстрілів: 6 вибухів, ймовірно скиди з БпЛА; 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.