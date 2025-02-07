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Сили оборони ліквідували ще 1340 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 846 650 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1340 російських окупантів
Уражений російський танк (архівне фото)
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 846 650 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 846650 (+1340) 
  • танків ‒ 9975 (+10) 
  • бойових броньованих машин ‒ 20755 (+18)
  • артилерійських систем – 22785 (+32)
  • РСЗВ – 1271 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1056 (+1) 
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24301 (+116) 
  • крилаті ракети ‒ 3054 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96)
  • спеціальна техніка ‒ 3738 (+1).

Дані уточнюються. 

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