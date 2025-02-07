Сили оборони ліквідували ще 1340 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1340 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 846 650 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 846650 (+1340)
- танків ‒ 9975 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 20755 (+18)
- артилерійських систем – 22785 (+32)
- РСЗВ – 1271 (+0)
- засоби ППО ‒ 1056 (+1)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24301 (+116)
- крилаті ракети ‒ 3054 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36307 (+96)
- спеціальна техніка ‒ 3738 (+1).
Дані уточнюються.
- Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що на війні з РФ загинуло приблизно 45 100 українців. Ще 390 тисяч українців отримали поранення. Росія ж втратила 300-350 тисяч вбитими і 600-700 тисяч пораненими.