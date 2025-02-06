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Армія Росії атакувала 12 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 136 обстрілів області.

Армія Росії атакувала 12 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 6 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 136 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 285 вибухів. 

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били БпЛА, мінометами, артилерією, реактивними системами залпового вогню. Внаслідок ударів пошкоджено 7 приватних будинків.

По Юнаківській громаді армія ворога била ракетою, дронами, артилерією, мінометами, танком та КАБами, пошкоджені приватні будинки.

Краснопільську громаду загарбники атакували дронами, артилерією та мінометами.

По Великописарівській громаді російські військові вдарили мінометами, артилерією, дронами та ракетами з вертольотів.

Хотінську громаду окупанти обстріляли з артилерії та дронами.

Мінометами та дронами росіяни били по Есманьській, Путивльській, Шалигинській та Миропільській громадам, а по Білопільській та Новослобідській - дронами.

У Охтирській громаді внаслідок падіння БпЛА пошкоджено 4 домоволодіння.

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