Бійці 109 гірсько-штурмового батальйону виявили та знищили на Сіверському напрямку російську РЛС 1Л219М “Зоопарк-1”.

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ “Хортиця”.

“Ця ворожа система була серйозною загрозою для наших військ, адже дозволяла противнику виявляти та визначати місцеперебування нашої артилерії. Ліквідація такого засобу комунікації значно ускладнить окупантам ведення бойових дій на цьому напрямку”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни замаскували РЛС у лісопосадці, там її і знищили пілоти.

Оператори БпЛА витратили декілька FPV-дронів, поки РЛС окупантів нарешті загорілася.