Зеленський розкритикував "постійні" закордонні відрядження депутатів

Водночас президент зазначив, що "дуже задоволений" роботою парламенту, "але, на жаль, парламент не кожного дня працює".

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президенткою Єдиного банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо розкритикував народних депутатів, які перебувають у міжнародних відрядженнях.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На питання журналістки, чи буде він залучати парламентарів до підготовки до ймовірних переговорів для припинення війни, президент сказав, що хотів би, щоб депутати "були на роботі".

"Нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Ну тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно, знаєте, виглядають якоюсь такою людиною, яка не дає нашим парламентарям начебто жити у постійному відрядженні. Сьогодні у нас молитовний сніданок у США. Це, авжеж, дуже важливо, коли половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку, не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах", – сказав Зеленський.

Президент розкритикував парламентарів, які їздять у "постійні відрядження" замість роботи для виборців.

"Я не кажу про всіх парламентарів, але ми маємо з вами те, що маємо. Мені здається, це дуже важливо. Тому авжеж, президент України буде консультуватися з парламентом України тоді, коли вони будуть на роботі", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що "дуже задоволений" роботою парламенту, "але, на жаль, парламент не кожного дня працює".

У січні 2023 року уряд заборонив чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану без поважних причин.

Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент Зеленський підписав указ про введення його в дію. Кабінету міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження .

. Пізніше в Кабміні назвали умови, за яких чиновники можуть виїжджати за кордон. Це – службове відрядження, лікування, смерть члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.