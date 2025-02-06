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Зеленський розкритикував "постійні" закордонні відрядження депутатів

Водночас президент зазначив, що "дуже задоволений" роботою парламенту, "але, на жаль, парламент не кожного дня працює".

Зеленський розкритикував "постійні" закордонні відрядження депутатів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президенткою Єдиного банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо розкритикував народних депутатів, які перебувають у міжнародних відрядженнях.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На питання журналістки, чи буде він залучати парламентарів до підготовки до ймовірних переговорів для припинення війни, президент сказав, що хотів би, щоб депутати "були на роботі".

"Нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Ну тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно, знаєте, виглядають якоюсь такою людиною, яка не дає нашим парламентарям начебто жити у постійному відрядженні. Сьогодні у нас молитовний сніданок у США. Це, авжеж, дуже важливо, коли половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку, не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах", – сказав Зеленський.

Президент розкритикував парламентарів, які їздять у "постійні відрядження" замість роботи для виборців. 

"Я не кажу про всіх парламентарів, але ми маємо з вами те, що маємо. Мені здається, це дуже важливо. Тому авжеж, президент України буде консультуватися з парламентом України тоді, коли вони будуть на роботі", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що "дуже задоволений" роботою парламенту, "але, на жаль, парламент не кожного дня працює".

  • 16 січня лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскаржився, що його не відпустили у відрядження. Схожа ситуація трапилася і торік - 15-18 липня експрезидент мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. 
  • У грудні 2023 року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
  • У 2022 році Порошенко зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби.

 

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