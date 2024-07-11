Порошенко поїде до США для участі у Республіканському національному конвенті

15-18 липня 2024 року експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко здійснить візит до США для участі у Республіканському національному конвенті у Мілуокі на запрошення представників Республіканської партії США. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Зазначається, що під час візиту заплановані зустрічі Порошенка з керівництвом та членами Конгресу США від Республіканської партії, особисті контакти з кандидатами на посади Президента та віцепрезидента США у складі делегації Міжнародного демократичного союзу.

Крім цього, плануються виступи експрезидента України в заходах по лінії Міжнародного республіканського інституту та Мюнхенської безпекової конференції в рамках Конвенту.

Ключова мета візиту – залучити міжпартійну дипломатію для зміцнення всебічної підтримки нашої держави у всьому спектрі представників правоцентристських політичних сил західного світу, які запрошені до участі у Конвенті, а також розширити канали комунікації з Республіканською партією США, в тому числі її кандидатами на наступні президентські вибори.