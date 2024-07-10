Президент Румунії: Союзники з НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги

Союзники з НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги.
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає The Guardian.
"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами: ми виконали приблизно половину того, що обіцяли", - заявив Йоганніс журналістам.
Він наголосив, що "і цього замало", тому "якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми маємо допомагати більше".
- На проблемі оперативності доставлення допомги неодноразового наголошував Володимир Зеленський.
- У квітні цього року стало відомо, що уряд Німеччини пообіцяв передати для українських військових до 400 одиниць бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом із січня по жовтень 2024. Однак жодних поставок на той момент так і не було.
- А в лютому з'явилася інформація, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для потреб ЗСУ, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням оплатити транспортні витрати.