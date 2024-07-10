Президент Румунії: Союзники з НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги

"Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми маємо допомагати більше", - наголосив Йоганніс.

Союзники з НАТО надали Україні лише половину обіцяної допомоги.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, передає The Guardian.

"Що стосується допомоги, яку ми всі надаємо Україні, я думаю, що настав час бути реалістами: ми виконали приблизно половину того, що обіцяли", - заявив Йоганніс журналістам.

Він наголосив, що "і цього замало", тому "якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми маємо допомагати більше".