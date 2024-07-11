За майбутнє Урсули фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії голосуватимуть 18 липня

Аби знову очолити виконавчий орган Євросоюзу, їй потрібен 361 голос з 720 євродепутатів.

Майбутнє Урсули фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії буде вирішено у четвер, 18 липня, о 14:00 за київським часом, пише Politico.

Саме тоді депутати Європарламенту вирішать, чи переобирати її на другий термін. Для цього політкині потрібен 361 голос з 720 євродепутатів.

Остаточне рішення щодо дати ухвалили на засіданні конференції президентів — найвищих посадовців парламенту.

Згідно з порядком денним парламенту на наступний тиждень у Страсбурзі, о 10:00 фон дер Ляєн виступить зі заявою, а потім до 12:00 триватимуть дебати.

Депутати матимуть 30 хвилин, аби проголосувати на папері, результати оголосять о 15:45.

Якщо фон дер Ляєн не набере 361 голос, тоді національні лідери ЄС повинні висунути іншого кандидата.