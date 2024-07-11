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За майбутнє Урсули фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії голосуватимуть 18 липня

Аби знову очолити виконавчий орган Євросоюзу, їй потрібен 361 голос з 720 євродепутатів.

За майбутнє Урсули фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії голосуватимуть 18 липня

Майбутнє Урсули фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії буде вирішено у четвер, 18 липня, о 14:00 за київським часом, пише Politico.

Саме тоді депутати Європарламенту вирішать, чи переобирати її на другий термін. Для цього політкині потрібен 361 голос з 720 євродепутатів.

Остаточне рішення щодо дати ухвалили на засіданні конференції президентів — найвищих посадовців парламенту.

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Згідно з порядком денним парламенту на наступний тиждень у Страсбурзі, о 10:00 фон дер Ляєн виступить зі заявою, а потім до 12:00 триватимуть дебати.

Депутати матимуть 30 хвилин, аби проголосувати на папері, результати оголосять о 15:45.

Якщо фон дер Ляєн не набере 361 голос, тоді національні лідери ЄС повинні висунути іншого кандидата.

  • 27 червня очільники держав та урядів країн Євросоюзу дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін. 
  • Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта, ексочільник уряду Португалії. Кандидата від соціал-демократів лідери погодилися призначити на 2,5 роки. Згодом можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.
  • Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні п'ять років стане діюча прем’єрка Естонії Кая Каллас.
  • Каллас обійме цю посаду по квоті лібералів, і це стане першим в історії ЄС призначення на таку посаду кандидата зі Східної Європи.
  • Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Мецола. Вона, як і Урсула фон дер Ляєн, представляє групу Європейської народної партії.
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