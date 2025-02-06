Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
​Spiegel: Росія провела у Німеччині масштабну диверсійну операцію, аби погіршити рейтинг «Зелених»
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
Рада-13. Парламентська криза, підготовка до виборів і проблеми з голосами
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
З російського полону повернули 150 наших захисників (доповнено)
Перша війна другого строку Дональда Трампа
Перша війна другого строку Дональда Трампа
ГоловнаСуспільствоВійна

Кіт Келлог спростував інформацію, що він представить “мирний план” на Мюнхенській конференції

Спецпредставник Трампа заявив, що людина, яка представить план завершення війни між РФ та Україною – це президент США. Але цього не станеться наступного тижня.

Кіт Келлог спростував інформацію, що він представить “мирний план” на Мюнхенській конференції
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог спростував інформацію, що 14-16 лютого на Мюнхенській безпековій конференції він має представити план завершення війни між Росією та Україною.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Newsmax. 

“Раніше інше медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, ми не будемо цього робити”, – сказав Келлог.

Він зазначив, що план має представити Трамп. А на конференції будуть лише дискусії з лідерами ЄС, результати яких потім передадуть президенту США.

"Людина, яка представить "мирний план", – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня", – сказав Келлог.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що адміністрація Трампа може представити наступного тижня план зупинення війни в Україні. 14-16 лютого відбуватиметься Мюнхенська конференція з безпеки, де цей план озвучить Кіт Келлог.

Також стало відомо, що Келлог відвідає Україну 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies